Vereador Julierme dispara: "Se a Polícia Civil fosse independente, prendia políticos, secretários de estado e até membros do Judiciário"

Durante pronunciamento na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Julierme Sena (PROS), voltou a defender a Polícia Civil do Ceará e criticou a falta de estrutura que inviabiliza um trabalho mais eficaz.





A precariedade estrutural de muitas delegacias, a presença maciça de presos que deveriam estar no Sistema Penitenciário, e a falta de pessoal são alguns entraves que prejudicam a instituição, impedindo-a se de prestar um serviço de excelência à sociedade.





O vereador também comentou na tribuna, sobre a “Operação Afiusas”, da Polícia Federal, que prendeu um empresário suspeito de participar de atos de corrupção na gestão do ex-prefeito daquele Município,





Julierme citou uma “estreita” relação do empresário com a família Ferreira Gomes e afirmou um estranhamento dessa ligação não ter sido revelada na Imprensa.





O vereador voltou a afirmar que governo impede que os políciais “façam um grande trabalho”. E arrematou: "Se a Polícia Civil do Ceará fosse independente, prendia políticos, secretários do governo e até o pessoal do Judiciário".