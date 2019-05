Acertador da Mega acumulada retira R$ 289 milhões

Caixa não divulgou de qual cidade é o ganhador. Aposta foi feita pelo internet banking de uso exclusivo dos correntistas do banco.

Uma aposta única no valor de R$ 3,50 foi a única vencedora da Mega-Sena acumulada em R$ 289 milhões. A Caixa Econômica Federal informou ainda que o ganhador já se apresentou em uma das agências para receber o prêmio. A aposta foi feita pelo internet banking de uso exclusivo dos correntistas da Caixa.





Por questões de segurança do cliente e de sigilo bancário, o banco informou que não serão mais divulgadas informações sobre o ganhador.





Segundo a Caixa, considerando o sorteio especial de Ano Novo, este foi o terceiro maior prêmio pago da história. No total, foram 126,3 milhões de apostas, com arrecadação de R$ 442,5 milhões.





O próximo concurso (2.151) está acumulado em R$ 3 milhões.









Para apostar na Mega-Sena





As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.









Probabilidades





A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.





(G1)