INTERNAUTA DENUNCIA O CAOS NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL

Internauta denuncia descaso no Hospital Regional Norte (HRN).

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa noite!









Quero compartilhar com vcs um descaso que acontece diariamente no hospital regional, acho um absurdo pagarmos um absurdo de impostos e quando precisamos de atendimento médico a gente ser medicado e passar horas em uma cadeira! Principalmente quando se trata de criança e idoso.









Sábado precisei levar meu filho ao Hospital Regional na qual precisou ser medicado e passar por exames, chegamos as 21:30 do sábado e saímos no Domingo as 15:30 Da tarde.









Isso é desumano e revoltante."