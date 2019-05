Embarcação com pescadores de Camocim desaparece em alto mar

O barco de pesca Salmo XII, com tripulantes de Camocim, está desaparecido em alto mar desde o dia 02 de maio. O barco saiu do porto pesqueiro de Camocim no dia 14 de abril, para passar apenas 20 dias no mar, com permissão para navegar na distância máxima de 20 milhas náuticas., no entanto encontrava-se a 530 milhas, "que é um risco assumido pelos tripulantes", disse o Tenente Capitão Ricardo Peixoto, Agente da Capitânia dos Portos de Camocim durante entrevista no programa Liberdade Noticias, da Rádio Liberdade FM, 90.3.





O Agente da Capitânia informou também que toda a rede de busca e salvamento da Marinha foi acionada, com dois navios de guerra e mais uma aeronave da da Força Aérea Brasileira.





Fonte: Revista Camocim