Australiano encontra pepita de ouro no valor de R$ 280 mil

Um australiano encontrou uma pepita de ouro de 1,4 kg com um detector de metais enquanto andava por uma região de minas de ouro em Kalgoorlie, na Austrália Ocidental.





Uma loja local que vende equipamentos para garimpo compartilhou na internet fotos da pedra, avaliada em 100 mil dólares australianos (cerca de R$ 280 mil).





De acordo com Matt Cook, dono da loja, o autor da proeza, que prefere permanecer anônimo, é um garimpeiro amador local experiente.





Cook contou que o garimpeiro encontrou a pepita de outro em meio a arbustos, a cerca de 45 cm abaixo da superfície.





"Ele entrou na minha loja e me mostrou a pepita na mão com um grande sorriso no rosto", disse Cook à BBC.





"É um pouco maior que um maço de cigarros, e a densidade é incrível, muito pesada."





Cerca de três quartos do ouro extraído na Austrália é produzido nos arredores da região de Kalgoorlie.





Descobertas deste porte acontecem apenas algumas vezes por ano, segundo especialistas.





Em geral, são encontrados vestígios menores de ouro na região, segundo o professor Sam Spearing, diretor da Escola de Minas da Austrália Ocidental na Universidade Curtin.





"Ao longo das minas da região, muita gente anda por aí como garimpeiro de fim de semana, como um hobby. Outras pessoas fazem isso em tempo integral", afirmou Spearing.





"A maior parte do ouro encontrado está na categoria de menos de uma onça, mas eles encontram com bastante frequência."





BBC Brasil