HOMEM É MORTO A PAULADAS EM GUARACIABA E AUTOR DO CRIME SE APRESENTA A POLÍCIA

Um homem de 25 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda (20/05) na localidade conhecida como “Sitio Quati”, na zona rural de Guaraciaba do Norte. A vítima foi identificada como Francisco das Chagas Moreno do Nascimento. O corpo foi encontrado por populares e apresentava sinais de violência. Ainda pela manhã o autor do crime apresentou-se espontaneamente na Delegacia do município acompanhado de uma advogada, o mesmo foi identificado como Antônio Genilson Cardoso Soares, 25 anos, residente no Sitio Quati, que confessou ser o autor do crime.





De acordo com informações dos Policiais, Genilson disse que na noite anterior estava consumindo bebida alcoólica em companhia da vítima, sendo que após um desentendimento entre os dois Genilson matou a vítima a pauladas. Após prestar depoimento, o autor do crime foi liberado.





O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Sobral pela equipe da Perícia Forense.





(Ibiapaba 24 horas)