Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda feira, dia 20/05/2019, na Cidade de Cariré. Um ônibus escolar atropelou de forma violenta um homem que transitava em uma motocicleta, que transportava dois filhos.





A moto ficou ao lado do pneu dianteiro do ônibus e as crianças bem como o pai sofreram ferimentos graves. As vítimas foram conduzidas para o hospital Santa Casa de Sobral em estado grave.