Polícia Civil captura mandante de homicídio de gari em Sobral

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, nesta segunda-feira (20), resultou na prisão de um homem suspeito de ser o mandante da morte de um gari, crime ocorrido em janeiro deste ano.





Daniel Batista Ferreira (39), vulgo “Daniel Coragem”, que já responde por homicídios, lesão corporal, favorecimento pessoal e crime de redução a condição análoga à de escravo foi capturado pelos policiais civis. Contra ele, existia um mandado de prisão em aberto.

GARI: Francisco Iracélio de Souza



Conforme o delegado Paulo Castro, responsável pelo NHPP, o preso é considerado um dos homens mais perigosos da Região Norte do Estado. “Ao final das investigações concluímos pelo indiciamento do acusado. O Ministério Público concordou e junto à denúncia pediu a prisão do acusado, a qual foi concedida pelo Poder Judiciário e cumprida imediatamente pelo Núcleo de Homicídios. Com mais essa prisão, reiteramos que nenhum executor ou mandante de crime de homicídio ficará impune em Sobral”, afirmou o delegado.









O crime





Francisco Iracelio de Sousa (34) foi assassinado a tiros na localidade de Bonfim, em Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). O crime ocorreu na manhã do dia 17 de janeiro. A vítima era gari, funcionário da Prefeitura de Sobral. O corpo da vítima foi encontrado ao lado de uma rodovia, na zona rural.



Com informações da Polícia Civil