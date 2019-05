Curso de Enfermagem do UNINTA realizou a I Jornada de Empreendedorismo e Estética

Durante os dias 22 a 24 de maio, o Curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Meikel Gomes, promoveu a I Jornada de Empreendedorismo e Estética. O momento reuniu estudantes e profissionais da área em palestras e videoconferências sobre o tema, apresentações de trabalhos e premiações.

O professor responsável pelo evento, Dr. José Reginaldo Pinto, explica como surgiu a iniciativa. “Esse evento surgiu a partir da ideia de estudantes que abordaram o mesmo tema em seus trabalhos de conclusão de curso, onde eles descobriram que o enfermeiro pode atuar nessa área. Hoje, no Brasil, nós estamos lutando com a PL 1559 para legalizar a estética de enfermagem em procedimentos microinvasivos.”

Ele ressalta ainda a importância de apresentar aos estudantes as possibilidades que a profissão oferece não somente nas áreas públicas, mas também nas privadas. “O evento é importante para ampliar a área de atuação no setor privado, fazendo com que o enfermeiro se torne autônomo. O UNINTA é pioneiro nesse sentido da formação dos alunos em estética”, explica.





Juliana Freitas, estudante do 10º semestre, foi uma das organizadoras da jornada ao lado de uma equipe de monitores. “A gente pensou nesse evento, a princípio, porque a área da estética hoje está mais voltada para outros cursos da saúde, mas nós sabemos que a enfermagem também está apta a realizar esses procedimentos. Aqui no nordeste tem poucos enfermeiros que atuam na estética, então é interessante fazermos esse evento para despertar o interesse dos acadêmicos e no futuro, quem sabe, eles realizarem uma pós-graduação na área.”





A jornada teve como palestrantes o médico dermatologista especialista em estética, Dr. Audy Azevedo; a enfermeira estomaterapeuta, Cláudia Galdino; o enfermeiro especialista em estética avançada, Mikael Silva; a enfermeira acupunturista, terapeuta de Reiki e obstetra, Halana Macedo; o enfermeiro emergencista, Allyson Mendes; a enfermeira especialista em acupuntura e estética avançada, Sacha Gualberto; e o enfermeiro esteticista e tatuador, Ronaldo Tostes.