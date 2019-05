A Secretaria de Serviços Públicos (Sesep) informa que realiza um serviço semanal de limpeza nos cemitérios municipais, já que é dever da gestão municipal prover a organização e limpeza desses espaços, por meio do recolhimento de restos caixões, coroas e vasos, além de outros entulhos.





A Secretaria reforça que cumpre todas as ações de acordo com a lei no que se refere à limpeza desses espaços.