GRENDENE REALIZA SUA 26ª SIPAT

Com o objetivo de desenvolver, sensibilizar e conscientizar os colaboradores sobre os cuidados com a saúde e segurança, a Grendene realizou de 06 a 17 de maio sua 26ª SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho.

A edição 2019 teve como tema COMPORTAMENTO SEGURO E SAUDÁVEL: EU CUIDO DE VOCÊ E VOCÊ CUIDA DE MIM. Os colaboradores foram sensibilizados sobre o autocuidado e a importância de cuidar do outro, incentivando a si mesmos que sejam protagonistas de melhorias contínuas no trabalho e na sociedade. Dessa maneira, é possível criar um ambiente cada dia mais seguro e saudável, dentro e fora da empresa.

Para garantir o alinhamento com o tema, eventos personalizados foram realizados para cada turno de trabalho. A programação teve diversas atividades, dentre elas, blitz educativas, momentos de reflexões, quiz informativo, apresentações teatrais e várias palestras.





Foram dias intensos de troca de informação, aprendizado e muito envolvimento de toda a empresa. Despertando assim, em cada colaborador, o seu protagonismo e responsabilidade integral no que diz respeito à saúde, segurança e bem-estar.