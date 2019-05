DENÚNCIA: SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA UTI!

Internauta a falta de médicos e de exames no posto de saúde da família do Distrito de Jordão.

Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde. Queria fazer uma desabafo contra o posto de saúde daqui do Jordão. Desde que a atual Gerente do PSF entrou que não é marcada nenhuma ultrassom. Estou esperando a minha ser marcada. Estou esperando a mais de dois meses e até agora nada até porque a minha foi pedida com urgência dos meus ríns. Nem médico tem. E todo mundo aqui tá reclamando desse descaso. Aí fica a pergunta. Porque não estão sendo marcadas as ultrassom do pessoal daqui.





Queria pedir também que os vereadores daqui do Jordão faça alguma coisa. Porque ele foram eleitos foi pra falar por nós."