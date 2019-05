Direito autoral de obras psicografadas é tema de palestra do curso de Direito do UNINTA

O curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Manuel de Castro Carneiro Neto, ofertou aos acadêmicos a palestra “O Direito Autoral na Obra Psicografada”, ministrada pelo Prof. Me. Narcélio Ribeiro, que aconteceu no auditório principal da instituição, na manhã de quinta-feira (02).





Segundo o Prof. Me. Narcélio Ribeiro, “o objetivo da palestra é a abordagem do Direito acerca da obra intelectual psicografada, a relação entre o mundo do jurídico e o dos que acreditam na continuidade da vida para além da morte do corpo físico. Então, hoje nós abordamos estudos que mostram a melhor forma de intermediar essa ligação, tendo em consideração os conceitos necessários para que se possa entender uma obra psicografada”, colocou.





O professor comentou também sobre a relevância do assunto para a vida acadêmica dos estudantes. “O tema é importante ser tratado na academia, pois é uma abordagem jurídica que sai do comum e os alunos podem perceber a amplitude que a ciência do Direito pode ter e os seus mecanismos de pesquisa”, finalizou.





Entre as atividades extracurriculares do curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA) são ofertadas, regularmente, palestras, oficinas e minicursos gratuitos, abertos para a comunidade acadêmica. Os eventos promovidos têm por objetivo principal a completa formação dos futuros profissionais.