Autorizado pela Lei Federal 6.717, de 12 de novembro de 1979.

O diretor do Totolec Interior esclarece para o povo de Sobral e Região em entrevista no Programa Sobral na Mídia, que o Totolec é o único jogo legalizado no Ceará e desafia qualquer outro jogo do mesmo seguimento que paga o DAF.