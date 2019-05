Em três meses de quadra chuvosa, nível do Açude Araras sobe 157%

Reservatório é que mais recebeu aporte neste ano no Estado. Depois dele está o Castanhão, mas com aporte significativamente inferior, de aproximadamente 150 milhões de m³ neste ano.





Após três meses de quadra chuvosa, o açude Araras foi o que mais recebeu aporte neste ano. O reservatório aumentou o volume de água acumulada em 157%. Em número absolutos, foi um reabastecimento de 353 milhões de m³ desde 31 de janeiro deste ano. Depois dele está o Castanhão, mas com aporte significativamente inferior, de aproximadamente 150 milhões de m³ neste ano.





O Araras foi levantado sobre o Rio Acaraú e está cercado pelos municípios de Varjota, Pires Ferreira, Hidrolândia e Santa Quitéria. Com 513 milhões de m³ de capacidade total, é o quarto maior açude do Ceará. Ficando atrás apenas do Castanhã, do Orós e de Banabuiú.





Atualmente, 59,78% da capacidade está armazenando água. O nível atual do reservatório é um dos mais altos registrados na década. Desde setembro de 2018, o açude caiu para um volume inferior ao atual e não conseguiu recuperar o aporte.









Quadra chuvosa





A 29 dias do fim de maio, o Araras deve receber ainda mais águas. Historicamente, os meses de fevereiro a maio são aqueles com maior quantidade de precipitações no Ceará, por isso a denominação quadra chuvosa.





Para o período neste ano, os meteorologistas indicaram possibilidade de chuvas em torno da média histórica. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o prognóstico elaborado em janeiro indicava a redução das precipitações ao longo dos meses de quadra chuvosa. Além disso, a previsão era de chuvas acima do normal no Norte do estado e abaixo do normal no sul.





Nos últimos meses as previsões se confirmaram. Em fevereiro, choveu 45,5% acima da média no Ceará. Em março, os número também foram positivos. A média história foi ultrapassada em 15,5%. Em abril, as chuvas foram 5,1% acima do esperado para o período.





Fonte: O Povo / IGOR CAVALCANTE

Foto Carlos Mazza