PRF inicia trabalhos do maio amarelo/2019 em Sobral

Na data de hoje, dia 3 de maio de 2019, foi realizado evento na Unidade PRF de Sobral/CE de abertura oficial do "Maio amarelo 2019".





Durante este mês estará sendo realizado o movimento que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.





A iniciativa é apoiado pela Polícia Rodoviária Federal, empenhada em propagar proposituras que o trânsito necessita, sensibilizando a sociedade para uma mudança de atitude dos condutores, passageiros e pedestres, através do fortalecimento de ações efetivas de fiscalização e de atividades educativas organizadas pelo Grupo de Educação para o Trânsito/PRF, através de palestras no ônibus do Cinema Rodoviário e com atividades pedagógicas do projeto FETRAN – Festival Estudantil Temático de Trânsito.





A referida ação contou com a participação de órgãos parceiros, a saber: DETRAN/CE, CMT e SEST SENAT .

(Sobral 24 horas)