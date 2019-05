Suspeito chora ao levar mata-leão de mulher durante assalto em SP

Adolescente havia roubado o celular da vítima que, para recuperar o aparelho, aplicou um 'mata-leão' no suspeito. A Polícia Militar foi acionada e ele foi levado para a delegacia.





Uma moradora de Praia Grande, no litoral de São Paulo, surpreendeu um menor que tentava assaltá-la. Lutadora de jiu-jitsu, a jovem imobilizou o suspeito com um 'mata-leão' e só o soltou com a chegada da polícia. Um vídeo obtido pelo G1 mostra o suspeito rendido, pedindo ajuda, enquanto a vítima e testemunhas aguardam a chegada das autoridades.





Segundo o delegado Alexandre Comin, que fez o registro do caso na Delegacia Sede da cidade, o ataque ocorreu no bairro Jardim Melvi. De acordo com o depoimento da vítima, ela caminhava tranquilamente pelo bairro quando foi abordada pelo suspeito, que é menor de idade. Ele roubou o celular da mulher e tentou fugir.





Na fuga, a vítima gritou e o marido, que estava próximo, pegou o carro e os dois foram atrás do menor para tentar recuperar o pertence. De acordo com o delegado, em determinado momento, o motorista conseguiu fechar o suspeito e a mulher desceu do carro para imobilizá-lo até a chegada da polícia.





Com um 'mata-leão', a vítima, que faz aulas de jiu-jitsu, imobilizou o menor, como é possível ver nas imagens. Depois de rendido, o adolescente chega a chorar enquanto aguardava a chegada da Polícia Militar. O menor foi encaminhado pelos policiais para a Delegacia Sede, onde foi registrada a ocorrência.