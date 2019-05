Internauta envia nota de agradecimento ao Advogado Oseas Filho.

Confira a nota na íntegra:

"Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço a mim cedido neste importante meio de comunicação.









Sou sobralense e venho através deste Blog expor meus agradecimentos ao Advogado Dr. Oseas Filho e sua Equipe. Recentemente, procurei Dr. Oseas para me representar (defender) em um processo criminal na comarca da cidade de Sobral. De imediato, foi muito bem recebida em seu escritório pela sua equipe. No transcorrer do processo, Dr. Oseas sempre foi muito atencioso para comigo, sem falar de sua eficiência na minha defesa.









Quero aqui deixar registrado meus sinceros agradecimentos ao competente advogado Dr. Oseas Filho, que com muita perspicácia e eficiência conduziu minha defesa na comarca de Sobral.









Obrigada Dr. Oseas Filho! "