Santa Casa de Sobral comemora 94 anos com missa em ação de graças

A Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) comemora, neste dia 25 de maio, 94 anos de assistência à saúde para toda a região Norte do Estado do Ceará. Em ação de graças por esta data, foi realizada na manhã deste sábado (25) uma missa presidida pelo Provedor do Hospital, bispo Dom José Luiz Gomes Vasconcelos. Membros do Corpo Diretivo, religiosas, colaboradores, pacientes e pessoas da comunidade lotaram a Capela da instituição.

Em sua homilia, Dom Vasconcelos destacou a escolha divina do primeiro bispo da Diocese de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, idealizador da Santa Casa de Misericórdia. “Deus escolheu, entre seus filhos e filhas, pastores para apascentar o seu rebanho. Escolheu há 104 anos, para ser o primeiro bispo da recém-criada Diocese de Sobral, Dom José Tupinambá da Frota, homem iluminado, homem cujo coração é maior do que esta Santa Casa, era tão grande, pensava tão alto, e depois de preocupar-se em primeiro lugar com a formação dos seminaristas e construir nas extremidades desta avenida o Seminário São José, onde hoje funciona a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), quis ele na outra extremidade, um hospital, a Santa Casa de Misericórdia”.





Dom Vasconcelos ressaltou o desejo de Dom José Tupinambá de que Sobral crescesse e se tornasse uma metrópole, não só em tamanho, mas também na fé, na esperança e na caridade, e agradeceu por todos que se dedicam à construção da história do Hospital, uma história marcada pela “misericórdia e caridade”.





“94 anos se passaram e nós aqui estamos celebrando, agradecendo a Deus por vidas doadas, por todos aqueles que fizeram história nessa Santa Casa. Tenho visto que muitas pessoas que aqui trabalham se sentem filhas desta Casa. Como é bonito o trabalho ardoroso e, posso dizer, ao mesmo tempo sacerdotal, o trabalho do médico, do enfermeiro, do funcionário que sacrifica feriados, dias de semana, que está sempre em prontidão para cuidar daqueles que o buscam, daqueles que se encontram aflitos, daqueles que se encontram enfermos”.





O diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão da SCMS, Dr Vicente Pinto, lembrou que o Hospital foi durante décadas a única instituição dedicada ao cuidado da saúde da região, passando por constante evolução e ao longo tempo ampliando a oferta de serviços, incorporando modernas tecnologias e assumindo o destacado papel de centro formador de profissionais de saúde. Ele destacou que a Santa Casa atende a uma população que ultrapassa 1,8 milhões de habitantes, oriunda de 55 municípios, para os quais é referência em Trauma, Neurocirurgia, Gestação de Alto Risco, Oncologia, Terapia Renal Substitutiva, Cirurgia e Hemodinâmica Cardiovascular, Terapia Intensiva (neonatal, pediátrica e adulto) e Transplante de Córneas.“Este é verdadeiramente um grande hospital, maior patrimônio de nossa região, e para o qual revelamos zeloso afeto. Acredito que muitos dos que aqui estão nasceram neste hospital. Grande parte dos que aqui trabalham tiveram suas formações também aqui desenvolvidas. Do mesmo modo acredito que aqueles que hoje fazem aqui sua formação acalentam o nobre desejo de um dia se engajar em seu corpo de funcionários”, pontuou o diretor. Sob a benção de seu Provedor, Dom Vasconcelos, e a direção Geral de Klebson Carvalho Soares, a instituição comemora esta data cultivando importantes conquistas, avanços e melhorias nos processos internos de assistência.





“Na celebração de seu 94º aniversário, rogo a Deus por cada profissional desta Casa, para que possamos com vigor e alegria nos doar verdadeiramente em prol da melhoria permanente da assistência aqui prestada à população, desenvolver com zelo e competência nosso trabalho e contribuir para a manutenção da qualidade e da eficiência de nossos serviços. Estes sempre serão os melhores presentes que podemos ofertar à Santa Casa de Misericórdia de Sobral”, finalizou Vicente Pinto.





