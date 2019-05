Santa Casa de Misericórdia de Sobral celebra 94 anos de portas abertas para a saúde

Hospital filantrópico é referência para toda a zona norte do Ceará na assistência aos mais pobres





Inaugurada no ano de 1925, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) foi idealizada por Dom José Tupinambá da Frota, primeiro bispo da diocese de Sobral, e sempre teve como missão a assistência aos mais pobres. Hospital filantrópico de referência para toda a zona norte do estado do Ceará, a Santa Casa atende a uma população de aproximadamente 1,8 milhões de habitantes, oriunda de 55 municípios. Neste sábado, dia 25 de maio, a instituição celebrará seus 94 anos com uma missa presidida pelo seu provedor, bispo Dom José Luiz Gomes Vasconcelos, às 8h, na própria Capela da Santa Casa.





A história da Santa Casa começou treze anos antes de sua inauguração. No dia 25 de agosto de 1912, houve a solenidade da benção da pedra fundamental, feita por Dom José Tupinambá da Frota. No fim de 1918, o prédio estava todo preparado e pintado, esperando por Irmãs Religiosas para dirigirem internamente o hospital. Em 8 de dezembro de 1923, foi fundada a Associação Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. No dia 31 de janeiro de 1925, chegaram de fato as Irmãs do Instituto das Filhas de Santa Ana para administrar o hospital.









Evolução permanente marca a trajetória da Santa Casa





Ao longo de mais de 90 anos, o hospital tem evoluído em suas instalações e na qualidade da assistência. Desde 2007a SCMS tornou-se também um hospital de ensino, certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, passando a contar com o Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão (DEPE), contribuindo decisivamente para a formação de mais de 10 profissões da saúde e oferecendo nove Programas de Residência Médica e dois Programas de residência multiprofissional, em parceria com instituições de ensino superior (UFC, UVA, UNINTA e FLF).





A Santa Casa mantém albergues para idosos, pacientes renais crônicos e pacientes oncológicos, realiza atendimentos clínico-cirúrgicos básicos e também procedimentos que necessitam de alta densidade tecnológica, como neurocirurgia, neurorradiologia intervencionista, oncologia, cirurgia e hemodinâmica cardiovascular, terapia intensiva, terapia renal substitutiva e transplante de córneas. Oferece ainda auxílio espiritual cristão a todos que necessitam de atenção hospitalar.





No ano de 2018, o hospital realizou cerca de 80 mil atendimentos ambulatoriais divididos em suas respectivas especialidades, mais de 20 mil internações, 22 mil cirurgias e um total de 417.318 atendimentos de apoio e diagnóstico.





A Santa Casa de Misericórdia de Sobral também compõe a Rede Cegonha de Sobral/CE desde 2012, dispondo de uma Maternidade de referência à gestação de alto risco tipo II, habilitada como Hospital Amigo da Criança desde 2003, configurando-se como a única maternidade referência para Gestações de Alto Risco a toda a população da Região Norte e Noroeste do Estado do Ceará. No ano passado, a Maternidade da SCMS contabilizou a realização de 5.348 partos.









Nova gestão





A nova administração da Santa Casa tem como diretor geral Klebson Carvalho Soares, que tem pautado sua gestão adotando como prioridade os aspectos Financeiro, Qualidade, Humanização e Comunicação. Em pouco mais de 4 meses sob nova direção, a instituição comemora importantes conquistas, avanços e melhorias nos processos internos de assistência.





Dentre uma série de medidas, a Santa Casa implantou o serviço de Oncologia, com o aumento de cinco cirurgiões oncologistas e um quimioterapeuta, unificando Cirurgia, Quimioterapia e Radioterapia. Para esse setor, também foi adquirida uma pastilha de Cobalto para potencializar a bomba de cobalto, melhoria que unida ao Acelerador de Partículas, equipamento já existente na Santa Casa, triplica a capacidade de atendimento aos pacientes oncológicos de toda a região Norte do Estado do Ceará.





Já na Maternidade, foi implantado o acolhimento com classificação de Risco. O setor também sofreu uma reforma estrutural, com a aquisição de leitos, berços, Ultrassom e Cardiotocógrafo. O setor de Hemodiálise também passa por melhorias estruturais. Neste primeiro semestre, já foram adquiridas 20 máquinas e 40 poltronas para este importante serviço de Hospital.





A melhoria nos processos internos do hospital também resulta numa assistência de maior qualidade aos pacientes. Pensando nisso, a Santa Casa passou a adotar o prontuário eletrônico em todos os setores. A medida otimiza o tratamento ao paciente, uma vez que possibilita a todos os setores a agilidade na assistência.





“A Santa Casa possui uma grande missão que é o atendimento da saúde da região noroeste do Ceará, e estamos cientes desta responsabilidade que cai sobre os nossos ombros. Implantamos uma gestão técnica onde buscamos eficiência, segurança aos nossos pacientes e sustentabilidade para a Instituição. Somente desta maneira podemos apresentar transparência e credibilidade, situações fundamentais para o sucesso da nossa Santa Casa de Sobral. Agradeço a confiança do Dom Vasconcelos em nos colocar no cargo de diretor geral e farei de tudo para não decepcioná-lo”, destaca o diretor geral da Santa Casa, Klebson Soares.





A Santa Casa em Números





(dados de 2018)









- 55 municípios atendidos (aproximadamente 1,8 milhões de pessoas)





- 355 leitos





- Cerca de 80 mil atendimentos





- 22 mil internações pelo SUS





- 22 mil cirurgias





- 400 mil atendimentos de apoio e diagnóstico





- 60 mil atendimentos de emergência





- 32 mil atendimentos a pacientes oncológicos





- 5,4 mil partos