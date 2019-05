O Professor Eliano Bezerra, o "Mister M" da matemática, irá ministrar a Palestra sobre a BNCC voltada para o raciocínio lógico. O evento acontecerá no dia 01 de junho do corrente ano, no ginásio Cinecista, em Massapê, com início às 08:00 e término às 11:00h.





Contato/WhatsApp: (88) 9 9822.5298.