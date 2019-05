UNIVERSITÁRIOS DE COREAÚ LUTAM PELA OBRIGATORIEDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR

Os universitários do Município de Coreaú lutam para assegurar, através de lei municipal, a obrigatoriedade e qualidade do transporte escolar, pelo fato de há anos sofrem com o corte frequente do serviço, seja por problemas mecânicos, por atraso no pagamento dos motoristas ou por negligência dos gestores e secretários, ocasionando reprovação por faltas, perca de provas, dentre outros prejuízos.





A situação enfrentada pelos estudantes de Coreaú já foi ao longo dos anos denunciada pelo Sobral 24 Horas, conforme se verifica nas publicações abaixo:













A iniciativa dos universitários surgiu no início do presente mês, após o corte do transporte dos estudantes do distrito de Araquém, e está sendo liderada pelo advogado e ex-presidente da extinta Associação dos Universitários de Coreaú (AUC), Dr. Hélio Costa.





Segundo informações colhidas na página dos estudantes, a iniciativa é suprapartidária, não estando alinhada a qualquer político/partido local, mas que dialoga como todas as lideranças e instituições em busca da aprovação, na Câmara dos Vereadores, do Projeto de Lei, já contando até o presente momento com apoio dos vereadores Antônio Anastácio Teles (Caburé), Evaristo Neri de Aguiar, Manoel Filho (presidente da Câmara), e do vereador José Menezes de Sampaio (Zé Sampaio), que é da base aliada do atual gestor de Coreaú, mas que está comprometido com a resolução dos problemas enfrentados pelos estudantes.





Além dos quatro vereadores, várias instituições estão apoiando os estudantes, tais como: Diretório Central dos Estudantes da UVA (DCE); Associação de Desenvolvimento Comunitário de Araquém (ADECA); Sindicato dos Professores de Coreaú (SINDPROC); Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Coreaú (SINDSEMC); Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Coreaú; Partido dos Trabalhadores de Coreaú (PT); Partido Republicano Brasileiro de Coreaú (PRB); União Nacional dos Estudantes (UNE); dentre outros.





Os estudantes almejam que Coreaú siga os mesmos passos dos municípios de Pacatuba, Caridade, Massapê, Tianguá, Ibiapina e Guaraciaba do Norte, os quais valorizam seus estudantes e garantem a obrigatoriedade do transporte, através de lei.





Para discutir o texto do Projeto de Lei com todas as autoridades do município, os estudantes estão agendando uma Sessão Especial na Câmara Municipal. O dia e horário da sessão serão divulgados na página “Todos Pelos Universitários de Coreaú”: https://www.facebook.com/universitariosdecoreau



