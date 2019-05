Vereador Julierme sai em defesa de policiais civis sobre o incidente em Jeri

Confusão ocorreu no fim de semana. Vereador diz que informações foram distorcidas.

O vereador de Fortaleza, Julierme Sena, publicou nesta segunda-feira (6), uma nota acerca do incidente ocorrido no fim de semana em Jericoacoara, no Litoral Norte do Estado (a 267Km de Fortaleza), e um dos principais pontos turísticos do estado. Policiais civis teriam se envolvido nua confusão com um grupo de pessoas durante uma festa em uma casa de shows daquela cidade turística.





O caso deverá ser investigado pela Controladoria Geral dos Órgãos da Segurança Pública e do Sistema Penitenciário (CGD). Em sua nota, o vereador revela que as pessoas que teriam participado do tumulto com os policiais civis estariam incomodadas com a presença deles no local acreditando que ali eles estavam para investigar o tráfico de drogas.





Na delegacia de Jericoacoara nenhum dos envolvidos na confusão com os policiais compareceram para prestar queixa. O vereador acusa os terem tentado expulsar os policiais do local, o que gerou a confusão e disparos de tiros.





Veja a nota do vereador Julierme sobre o incidente em Jericoacoara:





O POLICIAL NÃO PODE SE DEFENDER?





“Policiais civis de folga são intimidados por pessoas envolvidas com tráfico de drogas em Jeri e o grupo tenta expulsá-los de bar. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (5).





Na imprensa, coloca-se uma situação como se os policiais tivessem causado o tumulto e ainda assediado e agredido uma mulher.





Mas, reparem no detalhe: ninguém registrou qualquer boletim de ocorrência contra os policiais. Sempre é importante esclarecer fatos, principalmente quando a imprensa divulga matérias distorcidas da realidade.





O que acontece é que vem ocorrendo um intenso trabalho investigativo para combater o tráfico de drogas em Jeri. E algumas pessoas envolvidas com o tráfico, achavam que os polícias civis estavam à paisana fazendo alguma investigação. Quando, na verdade, estavam apenas aproveitando suas folgas.





O grupo ficou muito incomodado e inquieto com a presença dos policiais e mandou até uma mulher sondar o motivo da presença deles no bar. Um dos policiais mandou a mulher sair de perto deles e então, a perseguição aumentou. Até quando os policiais foram para o hotel, foram importunados pelo grupo que insistia em se aproximar e intimidá-los.





E então, os policiais fizeram alguns disparos de advertência e pediram apoio ao Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que foram bastante solícitos.





Vimos algumas matérias distorcendo os fatos, inclusive afirmando que houve troca de tiros com militares, o que não é verdade.





Será que policial não pode se divertir? Será que policial não pode se defender?





Em outros países, policial é visto e tratado como herói. Aqui, infelizmente, em muitos lugares veem os policiais como vilão. Espero que um dia isso chegue ao fim.”





Via CN7