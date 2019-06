CAOS: Falta soro antirrábico e antiofídico na maioria dos hospitais cearenses

Agricultor em Santa Quitéria morreu na última quinta-feira após ser picado por cobra.

Após a morte do agricultor Pedro Duarte Ambrósio, 71, na última quinta-feira (20), vítima de picada de cobra em Santa Quitéria, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou o baixo estoque de soro antiofídico nas unidades de saúde. Seu Pedro Euríco, como era conhecido, havia sido picado há seis dias na localidade de Boa Vista dos Mirandas, zona rural do município.





Segundo familiares, ele estava colhendo feijão quando foi surpreendido por uma cobra da espécia jararaca-malhla-de-cascavel. O agricultor recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal de Santa Quitéria, mas por conta da falta do soro, foi encaminhado para Sobral, quando faleceu na última quinta-feira.





De acordo com o Secretaria de Saúde, o Estado está passando por um desabastecimento de soros antirrábico e antibotrópico, justificado por problemas técnicos nos processos produtivos dos laboratórios a nível nacional.





Ainda segundo a pasta, embora seja solicitado um quantitativo de ampolas necessárias para atender a demanda dos municípios, este não é autorizado integralmente pelo Ministério da Saúde, ocasionando um déficit de estoque.





(CN7)