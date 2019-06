Santa Casa adquire novo aparelho de ultrassonografia para a Maternidade

A Maternidade Sant’Ana, da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), realiza uma média de 20 ultrassonografias por dia. Agora será possível aumentar esse índice, graças à chegada de um novo aparelho de ultrassonografia ao Hospital.





No ano de 2018, a Santa Casa realizou mais de cinco mil partos. Por mês, cerca de 450 novos bebês vêm ao mundo na Maternidade Sant’ana. Até o momento, o setor contava com apenas um aparelho de ultrassom. Com a chegada do novo aparelho, os pacientes da sala de exames contarão com um aparelho exclusivo e outro será destinado para a realização de exames nas pacientes internadas.





Segundo a coordenadora da Maternidade da SCMS, Michele Prudêncio, a chegada do novo equipamento vai oferecer mais agilidade e qualidade ao atendimento às pacientes do setor. “Agora com dois equipamentos haverá uma maior agilidade na conduta médica, uma vez que os diagnósticos poderão ser realizados com mais rapidez e consequentemente os casos terão uma resolutividade mais rápida”, explica Michele.





Maternidade Sant’Ana





A Santa Casa de Sobral é certificada como Hospital Amigo da Criança pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Ministério da Saúde. A maternidade Sant’Ana possui o título desde 1991 e é vinculada à Rede Cegonha desde 2012.





Além da aquisição de uma nova ultrassom, outras melhorias também vêm sendo implantadas na Maternidade. Neste ano, O setor recebeu 49 novas camas hospitalares com colchões novos, 12 novos bercinhos para recém nascidos e um novo cardiotocógrafo.





Outra novidade foi a implantação do serviço de acolhimento com classificação de risco. A medida visa acolher, escutar, acompanhar, agilizar o atendimento das pacientes conforme a gravidade e evitar danos à saúde materna ou fetal.





A Maternidade Sant’Ana possui equipe composta por enfermeiras, médicos, auxiliar de enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais.