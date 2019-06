Carro funerário deixa caixão cair no meio da via pública em Sobral; vídeo

Um fato inusitado aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 18, por volta das 11:30h, no Centro de Sobral.





Um a cidente parou uma das ruas do Centro de Sobral. Um carro funerário deixou cair um caixão, que estava com um morto dentro, no meio da avenida, causando transtornos aos transeuntes. Em um vídeo que circula pela internet, os motoristas param para ver e recolher a urna.



Segundo informações colhidas no local, o carro funerário é de propriedade de PlasFran.