Polícia Civil prende quadrilha que planejava assalto contra empresário

Criminosos estavam fortemente armados e também portavam drogas.

Uma quadrilha armada que planejava assaltar um empresário na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi presa durante uma operação realizada pela Polícia Civil durante todo o fim de semana passado. Parte do grupo foi descoberta dentro de um shopping center na Capital. Com os bandidos, a Polícia apreendeu armas, drogas e munições.





Em Fortaleza, as equipes da PC prenderam três suspeitos: Vanderlan da Silva Brilhante, 32 anos, o “Van”; José Alves dos Santos, 37; e Felipe Rodrigues de Almeida, 19. Todos estavam armados com pistolas e foram detidos por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que contou com o apoio de outras unidades operacionais da Polícia Civil, como o Departamento de Inteligência Policial (DIP) e o Núcleo Avançado de Inteligência da Delegacia Regional de Crateús, além da Delegacia Metropolitana de Pacajus.





Em outras diligências na Grande Fortaleza, também foram capturados Francisco Jeimerson da Silva Rufino, 20 anos; e Francisco dos Santos Oliveira, 27.





Duplo





Além de terem planejado o assalto a um comerciante de Horizonte e ex-vereador da cidade de Pacajus, o grupo atuava fortemente no tráfico de drogas na Região Metropolitana e um dos homens presos confessou a autoria de um duplo homicídio.





O crime ocorreu no dia 31 de maio último na cidade de Chorozinho (a 64Km de Fortaleza), quando foram mortos, a tiros, dois homens identificados como Glauberto Tomé de Alencar, 37 anos; e Antônio Holanda de Sousa, 52. Uma mulher foi baleada durante o crime.





Veja as armas e drogas e apreendidas durante a operação:

(Polícia Civil CE)