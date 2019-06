Senado derruba decreto de armas de Bolsonaro

Por 47 a 28 votos, senadores suspenderam o decreto do presidente Jair Bolsonaro que facilitava o porte de armas. Projeto vai agora para a Câmara.

O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (18), por 47 a 28 votos, o PDL (Projeto de Decreto Legislativo) 233/2019, que anula a flexibilização das regras para a posse e o porte de armas no Brasil.





A decisão ainda não veta totalmente o decreto assinado por Bolsonaro. Para isso acontecer, o PDL de autoria do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. A derrubada efetiva do decreto ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados.





Assinado por Bolsonaro, o Decreto 9785, de 2019 concede porte a 20 categorias profissionais e aumenta de 50 para 5.000 o número de munições que o proprietário de arma de fogo pode comprar anualmente. As medidas fazem parte das promessas de campanha de Bolsonaro.





Pela manhã, o presidente saiu em defesa da manutenção do decreto e afirmou que "quem está à margem da lei está armado" no Brasil. Segundo ele, a intenção é que os cidadãos tenham direito à legítima defesa.