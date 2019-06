Carros de candidatos ao concurso de Juazeiro do Norte pegam fogo próximo a local de prova

O carro de uma candidata do concurso da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte pegou fogo próximo a um local de prova no bairro Triângulo, na mesma cidade, no início da tarde deste domingo (9). Outros dois veículos foram atingidos.





O tenente Josimar Anastácio da Silva, do Corpo de Bombeiros, informou que a mulher estava estacionando o veículo em uma calçada na Avenida Leão Sampaio, quando o carro sofreu uma pane e começou a incendiar. Ela ainda tentou controlar as chamas, mas não teve sucesso. O fogo se espalhou e atingiu dois veículos estacionados próximos, um Fiat Siena e um Hyundai HB 20, que pertenciam a candidatos do certame.





Ainda conforme o tenente, a mulher se dirigia para um dos locais de provas do concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte, onde iria tentar uma vaga. Os bombeiros chegaram ao local por volta de 12h e conseguiram controlar o fogo. No entanto, os três automóveis ficaram destruídos. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.





Anastácio destacou, ainda, que somente um dos proprietários dos veículos tinha seguro automotivo. As provas do concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte foram aplicadas normalmente pela manhã e à tarde. No primeiro dia de prova houve atraso e tumulto.





(Diário do Nordeste)

Foto Valéria Alves