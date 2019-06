Ator de Chiquititas e seus pais são assassinados em São Paulo

Ator e a família teriam ido falar com os pais da namorada dele sobre relacionamento; pai da menina é suspeito.

Na tarde deste domingo (9), o ator Rafael Miguel morreu em São Paulo aos 22 anos. O jovem ficou conhecido por estrelar um comercial em que pedia brócolis para a mãe em um mercado. Posteriormente, ele interpretou o Paçoca no remake da novela mirim Chiquititas, do SBT.





Por volta da hora do almoço do domingo, Rafael e os pais teriam ido conversar com a família da namorada dele, Isabela Tibcherani, de 18 anos, sobre o relacionamento dos dois e os três teriam sido executados pelo pai da jovem, que apareceu de surpresa.





Mais cedo, o Portal G1 noticiou que um jovem de 22 anos e seus pais foram mortos ao visitar a casa da namorada dele. Segundo a publicação, os três foram recebidos pela jovem de 18 anos e sua mãe e acabaram mortos quando o pai dela chegou armado em casa. As vítimas foram identificadas como João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50 e Rafael Henrique Miguel, de 22.





Em nota, a assessoria da Segurança Pública de São Paulo comunica:





"João Alcisio Miguel, de 52 anos, Miriam Selma Miguel, de 50, e Rafael Henrique Miguel, de 22, morreram após serem baleados, por volta das 13h55 de domingo (9), na Estrada do Alvarenga, no bairro Pedreira, na zona sul da Capital. O caso é investigado pelo 98º Distrito Policial (Jardim Miriam) e as equipes estão em diligência para localizar e prender o autor do crime."





DESPEDIDAS





Em seu perfil, a namorada do ator, fez uma postagem breve, escrevendo apenas "Estou bem, dentro do possível". Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano.





Filipe Cavalcante, colega de elenco de Rafael em Chiquititas também usou seu perfil para se despedir do ator. "Vai em paz meu irmão.... vai fazer mt falta aqui", escreveu ao compartilhar uma foto dos dois juntos.





Outros colegas de Rafael em Chiquititas como Carla Fioroni e Matheus Ueta também deixaram suas homenagens.





Veja o que outros famosos disseram ao se despedir de Rafael Miguel:





Maisa Silva





Bizarro saber q uma crueldade dessas aconteceu, ainda mais com uma pessoa q eu conhecia. Mais vidas foram interrompidas pelas mãos de um homem.

Rafael & família, descansem em paz. Que Deus conforte todos os corações.

Que a justiça seja feita.

Chega de assassinato. :(





Bianca Paiva





Eu não posso acreditar

Nunca vou esquecer de te encontrar todos os dias e vc vir me chamando de “Babyanca”, de todos os momentos em que vc me ajudou e esteve comigo! Descanse em paz amigo, que Deus conforte a sua família e amigos, sentirei muito sua falta





Carla Fioroni





Meu Deus.....tentando entender o que não quero e não consigo entender...Assassinaram o Rafael Miguel....um menino...um garoto com a vida toda pela frente!!! Que mundo é esse?! Meu Deus que mundo é esse? O ar chega a me faltar agora....





Victor Aguiar





Os sets do céu estarão mega iluminados com a nova estrela que acaba de chegar. @Rafaelmiguelreal Vamos sempre nos lembrar dos momentos de alegria, as boas mensagens que ele deixou, as piadas, as risadas, os ensaios meticulosos de posicionamento em set, o café “à moda italiana” com bule especial, a foto posada representando os parceiros dele onde quer q fosse, o eterno garoto do brócolis... Esse era de ouro!

Oremos desejando-o luz em sua jornada daqui em diante (para os pais também) e pela família dele.





Christian Figueiredo





ESTOU EM CHOQUE, como pode? Rafael Miguel participou do meu filme e me deparo com essa notícia horrível agorinha. Que Deus conforte sua família! Como uma pessoa faz uma atrocidade a sangue frio dessa? A troco de que?! Estou em choque. Sem palavras. ISSO É UM ABSURDO. Menino talentoso, que tinha uma vida inteira pela frente e hoje foi tirada. Agora ele é uma estrela no céu, sempre que eu olhar para cima e ver as estrelas brilhando vou lembrar de você! Você foi e sempre será luz.





(REVISTA QUEM)