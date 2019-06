Policial Civil de Mato Grosso cria aplicativo gratuito de localização em tempo real

O aplicativo, disponível para o sistema operacional Android, serve para localizar todos os contatos registrados na agenda do celular, com a possibilidade de separá-los por grupos como família, amigos, trabalho e faculdade, entre outros.





Um aplicativo para celular de compartilhamento de localização foi lançado pelo policial civil Fábio Bogo. Trata-se do App Sismapa, um aplicativo gratuito de celular, que busca proporcionar maior segurança aos seus usuários e poderá ser utilizado para visualizar a localização em tempo real através de mapas, via satélite ou Street View.





O aplicativo, disponível para o sistema operacional Android, serve para localizar todos os contatos registrados na agenda do celular, com a possibilidade de separá-los por grupos como família, amigos, trabalho e faculdade, entre outros.





Assim, ao abri-lo, o usuário vai ver a exata localização de cada um deles em um mapa, visualizando o bairro, a rua e até a casa ou comércio onde a pessoa se encontra. Para isso, basta que a outra pessoa também tenha o aplicativo.





O investigador de polícia ressalta a preocupação frequente nos dias de hoje dos pais para saberem onde seus filhos estão, ou, para empresários que possuem vendedores externos, conseguir a localização exata de seus funcionários e com isso manterem boa produtividade nas empresas.





“Com o crescimento da criminalidade em muitas cidades brasileiras, uma ferramenta que revele exatamente onde estão as pessoas que amamos é fundamental. O alto índice de sequestros e desaparecimentos é assustador e o simples fato de um filho ou um irmão não atender o telefone já nos preocupa”, disse o fundador do aplicativo, Fábio Bogo.





O APP tem uma interface simples, prática e amigável, o que facilita o acesso. O aplicativo utiliza o mesmo plano de dados de internet que o usuário usa para ler e-mails e navegar, portanto, não gera nenhum custo a mais.





A instalação é rápida. Após baixar o APP por meio do Google Play, basta efetuar o registro pessoal, com nome, telefone e email. Ele não cobra nenhuma taxa extra, inclusive para localizar pessoas no exterior. Além disso, no caso de perda ou furto do celular, o usuário poderá localizá-lo rapidamente entrando no site e inserindo seus dados pessoais.





*Com informações da PJC | MT