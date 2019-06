JOVEM SOBRALENSE CRIA APLICATIVO GRATUITO PARA AUXILIAR PESSOAS DESEMPREGADAS

O jovem Lucamenes Feijão Gomes, 19 anos, estudante do curso de Direito (UNINTA), cria aplicativo (APP) para auxiliar pessoas desempregadas.



Como funciona



Através do aplicativo, os candidatos enviam seus currículos para o banco de dados do APP, que é consultado diariamente por empresários e comerciantes da região. Além dos currículos, o internauta pode consultar as vagas de emprego disponíveis em Sobral, no Ceará e no Brasil.



O aplicativo também disponibiliza em sua plataforma, diversos cursos gratuitos online, como por exemplo:





- Curso de Redação com certificado;

- Curso de Inglês com certificado;

- Curso preparatório para o Enem 2019.





O App é gratuito e está disponível na loja Play Store . Clique AQUI e baixe o aplicativo.





Segundo Lucasmenes, o aplicativo está sendo aperfeiçoado e que em breve estará disponível na plataforma iOS.