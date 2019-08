VIOLÊNCIA EM SOBRAL: COLOMBIANO É BALEADO NO BAIRRO BOA VIZINHANÇA

Um colombiano ainda não identificado pela nossa reportagem, foi baleado na noite de ontem (24), após ser perseguido por bandidos em Sobral. O caso aconteceu no bairro Boa Vizinhança. De acordo com as informações, a vítima foi seguida por dois bandidos que estavam numa motocicleta. Quando o homem foi chegando em sua residência, os bandidos invadiram a residência e realizaram o assalto. Durante a abordagem, os criminosos efetuaram os disparos, alvejando a vítima. O colombiano foi socorrido para o hospital Santa Casa onde segue, recebendo os cuidados médicos.





Com informações do portal O Sobralense