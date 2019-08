AGENTE PENITENCIÁRIO E ESPOSA SÃO EXECUTADOS A BALA EM FORTALEZA

O Agente Penitenciário, Edmar da Silva Lima, da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará (SAP) e sua espora, foram executados. O duplo assassinato ocorreu na Rua Guilherme de Almeida no cruzamento com a Rua José Moreira, no bairro Santa Maria na capital Alencarina.





O agente havia completado 40 anos no último dia 20 de julho. Informações de colegas dão conta que ele vinha sendo ameaçado por presos, inclusive, chegou a ser transferido para o interior no ano passado, como estratégia de preservação de sua vida.





O Agente Edmar, circulava de moto acompanhado de uma mulher e os criminosos que estavam em um veículo ainda não identificado, atingiram-na com um tiro pelas costas, para, em seguida dispararem vários outros tiros na cabeça do servidor penitenciário. A mulher veio a óbito imediatamente, ele (agente), ainda chegou a ser socorrido pela equipe do SAMU, mas não resistiu e morreu ainda no local do crime.





Logo em seguida chegou uma equipe de agentes que trabalham na Inteligência do Sistema Prisional, coordenada pelo secretário de Administração Penitenciária, Mauro Albuquerque, como o objetivo de se inteirarem acerca do duplo assassinato, que ocorrera de forma covarde e cruel, sem que o agente tivesse a mínima chance de defesa.





A Redação do JT News, falou com o diretor prisional e agente de Execução Penal, Instrutor Paulo José Rodrigues, do Ceará, e este informou que o clima é de revolta entre os integrantes da categoria, e muitos estão saindo de suas residências para ajudar a Polícia Civil na captura dos indivíduos que executaram o agente penitenciário Edmar Lima e a mulher que estava em sua companhia.





