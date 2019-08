Aposentada fã da PM tem festa surpresa com a presença do Raio

Dona Tereza da Silva ganhou dos agentes de segurança bolo de aniversário, camisa comemorativa do Raio e duas cestas básicas.

Policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CBRaio) preparam uma festa surpresa de aniversário para a aposentada Tereza Pereira da Silva, no último sábado (24), em Juazeiro do Norte, no Cariri.





Dona Tereza sonhava em ter a festa com a presença dos militares. Ao tomar conhecimento da história, alguns agentes decidiram ir até a casa dela e participar do seu aniversário de 70 anos. A aposentada tinha o desejo que um dos filhos fosse policial.





“Meu sonho foi realizado. Meu sonho era que um dos meus meninos fosse da polícia. Qualquer polícia. Era isso que eu queria. Hoje realizei meu sonho. Eles são guerreiros, são batalhadores e são sofredores. Tudo eles enfrentam. Estou muito orgulhosa”, contou.





A surpresa teve direit a bolo, camisa comemorativa do Raio e duas cestas básicas doadas pelos PMs. “Não esperava a visita deles. Foi uma surpresa tão grande que fiquei emocionada”, comemorou Dona Tereza.





(Diário do Nordeste)