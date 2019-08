SOBRAL: POLICIAL CIVIL DE FOLGA FRUSTA ASSALTO E PRENDE ASSALTANTE

Um policial civil do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas de Sobral, neste domingo, dia 25 de agosto, por volta das 13hs, avistou um indivíduo de posse um uma arma de fogo, praticando assalto a vários estudantes do curso do Instituto Técnico Sobralense – ITES. Diante da situação, sem efetuar nenhum disparo, o Policial Civil conseguiu lograr êxito em efetuar a prisão de Antônio Matheus de Sousa Lima. Após a imobilização do assaltante, foi solicitado apoio da Polícia Militar, a fim de conduzir o infrator até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral.





Ato contínuo, logo após a realização de todos os procedimentos necessários, o infrator flagranteado, fora conduzido ao estabelecimento prisional - PIRS, ficando à disposição do Poder Judiciário.





(Sobral 24 horas)