Massapê, a cidade que não tem dipirona de 2 reais. Mas terá Chitão de 2 milhões de reais.

"A cidade de Massapê constante é notícias nas rádios de Massapê por falta de medicamentos de valor insignificantes, como paracetamol, dipirona e ibuprofeno, bem como falta de merenda escolar e quando tem é só suco com biscoitos, corte de 30% no salário dos professores temporários ano passado.





Quem escuta essas notícias até acha que a Prefeitura de Massapê vem passando por dificuldades financeiras, mas não é isso que se ver quando o assunto são festas. Todos os anos independente de quem seja o prefeito, como todos eles moram em Fortaleza, acabam gastando fortunas para os amigos da capital virem se divertir em Massapê. Claro, serve também para enganar a população. Que de certa forma acham bom ser enganada.





Mas pra uma cidade entregue a miséria financeira, fica difícil entender como essa mesma cidade "lascada financeiramente" vai gastar R$ 325.000,00, apenas com 20 casas ornamentais feitas de compensado. Veja só, incluindo a decoração interna, externa, a pintura. Pra se ter ideia da "vagabundagem" com o dinheiro público. Somente em pintura essas casinhas de faz de contas vão consumir 30 mil reais, outros 15 mil reais com tecidos para ornamentar as mesmas e mais 15 mil reais em vasos, flores artificiais e espelhos.





A previsão de gastos com atrações musicais ultrapassa R$ 1.3000,00. Distribuídos dessa forma:





Cantores de nível nacional – 210 mil reais;





Cantores de Nível regional Nordestino – 744 mil reais;





Atrações estaduais – 299 mil reais;





Atrações locais - 64 mil reais,





A estrutura do sistema de som vai custar – 146 mil reais. Além do fato que o município pra receber a urina do povo na festa vai gastar mais 18 mil reais em banheiro alugados.





A despesa do Chitão de Massapê é de aproximadamente 2 milhões de reais. Pra uma cidade que não tem medicamentos na rede pública de saúde, falta merenda escolar, corta salários dos professores, fazer uma festa destas é ter muito ódio da cidade, não sabemos como classificar isso."