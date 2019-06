POLICIA CIVIL DE URUOCA INVESTIGA, IDENTIFICA E PRENDE AUTORES DE ROUBO À MÃO ARMADA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL

Na manhã de hoje a Polícia Civil de Uruoca realizou o cumprimento de mandados de prisão em desfavor de MANOEL GADELHA CUSTÓDIO JÚNIOR e ABIDIANO DOURADO SANTOS. Na madrugada no dia 13/03/2019, dois homens encapuzados portando armas de fogo renderam o vigilante e o frentista do posto Caverna, localizado no município de Uruoca e roubaram dinheiro e celulares. Imediatamente a polícia civil de Uruoca iniciou as investigações que resultaram na identificação e prisão dos dois bandidos.

