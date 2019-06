URGENTE! PASSAGEIRO PASSA MAL E MORRE DENTRO DE ÔNIBUS DA GUANABARA

Uma passageira que seguia de Viçosa do Ceara com destino ao município de Fortaleza, passa mal e morre dentro do ônibus.





O motorista ao chegar no terminal rodoviário de Sobral, tomou conhecimento da situação e acionou o SAMU e a Perícia Criminal.





A identificação da vítima não foi repassada para nossa reportagem.



O corpo da vítima foi encaminhado para ser periciado no IML de Sobral.



O fato aconteceu na manhã desta quinta-feira, dia 27.

(foto ilustrativa)