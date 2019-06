Justiça afasta vereador de Sobral Romário Araújo do cargo por estelionato

Ele ainda terá que pagar 100 salários mínimos.



A juíza Joyce Sampaio determinou o afastamento do vereador de Sobral Romário Araújo por estelionato. A decisão foi tomada ontem (26).





A sentença ainda fixa multa de 100 salário mínimos para o espertalhão.









Em tempo





Romário também está proibido de viajar, mas por enquanto não será preso. Sua situação se complicou de vez.





Em tempo II





Confira o que determinou a juíza:





“Comparecimento mensal a esta unidade, a fim de justificar suas atividades, a proibição de ausentar-se da cidade sem prévia comunicação escrita, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, proibição de manter contato com as vítimas, a suspensão do exercício da função pública (cargo de vereador) e a fixação de fiança, no valor de 100 (cem) salários mínimos a ser recolhida mediante guia de depósito, no prazo de 48 horas”.