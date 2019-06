Romário Araújo volta à Câmara e com moral! Um tapa na cara do cidadão sobralense?

Quem retornou as atividades parlamentares na Câmara de Sobral, foi o vereador Romário Araújo, que se encontrava afastado por conta de uma licença médica apresentada com validade de 60 dias. Romário não estava indo as sessões da Câmara por que está sendo investigado por uma série denuncias que aponta ele como responsável por oferecer de forma indevida empregos públicos em troca de dinheiro. As denúncias já foram apuradas pela Polícia Civil e aguarda agora decisão da Justiça desta Comarca. Romário está sendo denunciado por crime de estelionato e apropriação indébita.





Ao chegar na Câmara, na abertura dos trabalhos pediu ao presidente Carlos do Calisto que publicasse em ata, que não aceitará comentários à respeito de sua situação na Justiça. O recado tem endereço certo: vereador da bancada de oposição Tiago Ramos, que usaria a tribuna na sequência.





(Wilson Gomes)