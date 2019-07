Agricultor é atropelado na zona rural de Santana do Acaraú

Segundo testemunhas, dois veículos em alta velocidade atropelaram o agricultor e não prestaram socorro, ele foi transferido para a Santa Casa de Sobral.





O agricultor Raimundo Nonato dos Santos, 44 anos foi atropelado na noite desta sexta-feira (26), na estrada que liga a comunidade de Águas Belas a localidade de Ingá, zona rural de Santana do Acaraú. Segundo declaração de testemunhas, o homem estava voltando para casa a pé e foi atropelado por dois veículos que passavam pelo local em alta velocidade e com som ligado. Ainda de acordo com as testemunhas, os veículos não prestaram socorro à vítima.





Os moradores acionaram a ambulância do hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto, o homem foi socorrido a unidade de saúde e transferido para a Santa Casa de Sobral. Estava com graves ferimentos na cabeça.





Segundo declaração de um parente, o agricultor está estável, mas permanece hospitalizado. A Policia Civil deve abrir um procedimento para apurar o caso.





(Tribuna dos Vales)