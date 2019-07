Emenda parlamentar do deputado Federal Moses Rodrigues, com o valor global de aproximadamente R$ 1,2 milhão. Semana passada a caixa econômica liberou parcela no valor de R$ 122.752,82 para dar continuidade às obras do Mini Estádio do distrito de Caracará e a construção de cinco campos de futebol nos distritos de Bonfim, Aracatiaçu, Jaibaras, Torto e Boqueirão.

