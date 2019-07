ALERTA: Golpe no WhatsApp promete 13º para beneficiários do Bolsa Família

Segundo laboratório especializado em segurança digital, mais de 180 mil pessoas abriram ou compartilharam o link malicioso nos últimos 7 dias.

O WhatsApp é o aplicativo de troca de mensagens mais popular entre os brasileiros. A ferramenta é amplamente utilizada para manter contato com amigos e familiares e também para ser informar. O problema é que cibercriminosos aproveitam da desatenção de alguns usuários para compartilhar informações falsas e aplicar golpes.





Uma mensagem que está circulando desde a semana passada promete liberar o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família. Segundo a Dfndr Lab, laboratório especializado em segurança digital da PSafe, mais de 180 mil pessoas receberam, acessaram ou compartilharam o link malicioso em apenas sete dias.





Ao abrir o link do golpe, a vítima é incentivada a responder uma pesquisa e a fornecer dados pessoais, como nome completo e endereço. Em seguida, é preciso compartilhar a mensagem com contatos ou grupos para ter acesso ao suposto benefício.





Na etapa final do golpe, o usuário é induzido a conceder permissão para receber futuras notificações com outros golpes e, depois, é direcionado a páginas falsas para fazer downloads de apps infectados com vírus.





Procurada pelo R7, a Secretaria Especial do Desenvolvimento Social afirmou que o pagamento do 13º salário do Bolsa Família será realizado em dezembro e que entra em contato com os beneficiários apenas por meio de extratos.