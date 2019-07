PMs dão presente a menina que fazia tarefa escolar no chão

Uma menina de 9 anos, que fazia tarefa escolar no chão, comoveu policiais militares de Poconé, a 104 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

Os PMs conheceram a pequena Isabele Alerrandra da Silva na semana passada, enquanto faziam uma ronda perto da casa dela, no Assentamento Nossa Terra, Nossa Gente. Eles viram a criança sentada no chão de terra, em uma sombra, estudando.





“Nós ficamos bastante comovidos com a situação, tendo em vista que era uma menina carente e buscando conhecimento. Os policiais se comoveram quando viram a situação que a criança estava estudando, naquela sombra”, contou o tenente coronel Hender, comandante da 6ª Companhia da PM.









A boa ação





A dedicação da estudante chamou tanto a atenção dos policiais que todos os militares da companhia se uniram, fizeram uma vaquinha e compraram uma mesa escolar pra ela.





Em seguida, o tenente coronel Hender e os soldados Wilson, Souza Filho, Jesus, Moraci e Villarroel pintaram o móvel de branco e rosa.





Na última sexta, 28, eles voltaram à casa dela para entregar o presente.





A entrega





Além da mesinha, os policiais também levaram material escolar para Isabele.





Surpresa e tímida, a garota retribuiu com um sorriso.





“Era o mínimo que podíamos fazer enquanto militares e representantes do Estado, frente àquela real necessidade. A gente ficou muito comovido e mais agradecido ainda de ver que a nossa ação, com certeza, gerará bons frutos no futuro”, concluiu o comandante.





Com informações de O Livre