Aprenda como consultar o saldo do FGTS

Para poder consultar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) o trabalhador precisará acessar o site da Caixa ou até o mesmo o site do próprio FGTS. O acesso pode ser feito através de smartphones e tablets, e está disponível para Androi, iOs e Windows. Também é possível receber informações a respeito do FGTS através de mensagens do celular, após realizar um cadastro para tal funcionalidade.





Nesta semana, o governo deverá anunciar a liberação dos saques. O valor, no entanto, ainda não foi finalizado, mas está previsto que com isso sejam injetados R$30 bilhões na economia. O saque será liberado tanto para trabalhadores com suas contas ativas ou inativas. No ano de 2016, durante o governo de Michel Temer, o saque do FGTS foi liberado apenas para contas inativas, o que resultou na soma de R$44 bilhões.





Outra forma de consultar o FGTS é indo até uma agência da Caixa Econômica e solicitar no balcão de atendimento. A consulta também pode ser feita através de postos de atendimento utilizando do Cartão Cidadão, para esta opção é necessário apenas que se tenha acesso em mãos à senha do cartão. O saldo FGTS não poderá ser consultado através do telefone. Ao consultar pelo site da Caixa é necessário que o trabalhador tenha em mãos o numero do NIS (PIS/Pasep), que pode ser encontrado na própria carteira de trabalho.





Para consultar pelo site siga os passos abaixo:

1. Acesse www.caixa.gov.br/extrato-fgts .

2. Informe o número do seu NIS e clique em “cadastrar senha”.

3. Leia o regulamento e clique em “aceito”.

4 Preencha todos os campos com os seus dados pessoais. Aqui, você vai precisar do número do seu Titulo de Eleitor.

5. Crie uma senha com até 8 dígitos e confirme.

6. Você receberá uma notificação de cadastro realizado.

7. Para acessar, preencha os campos e aperte em OK.

8. Pronto. Você já pode consultar o seu extrato do FGTS.