LAMENTÁVEL! VENDEDORA AMBULANTE DENUNCIA QUE ESTÁ SENDO PERSEGUIDA PELO PREFEITO DE COREAÚ/CE; VÍDEO

Segundo Dona Socorro, vendedora ambulante do Distrito de Ubaúna, o prefeito de Coreaú está perseguindo a população que usa o mercado público para fazer vendas de verduras aos domingos. No vídeo, a vendedora mostra a situação de calamidade do mercado de Ubaúna e relata que vem sendo perseguida pelo atual Prefeito e seu cabo eleitoral de nome "Dedé". A denunciante mostra através de um vídeo, a situação do mercado e diz que apesar de ter votado três vezes do atual Prefeito, não concorda com sua forma de administrar a cidade. Dona Socorro afirma que está sendo perseguida.

Com informações de Sobral na Mídia