Como usar o limão para eliminar verrugas em poucos dias

O limão é um ótimo remédio para verrugas, mas você tem que saber a forma certa de usá-lo.

Verruga é um problema tão comum que é difícil encontrar uma pessoa que nunca teve.





Ela é causada pelo papiloma vírus humano (HPV), que entra no corpo através de arranhões ou cortes na pele.





As verrugas podem afetar a nossa aparência, mas não nos prejudicarão de forma alguma.





Todavia, para remover verrugas, existem vários medicamentos.





Mas o bom mesmo é tentar a solução com remédios caseiros.





Neste artigo, vamos ensinar alguns remédios com limão muito eficazes para remover as verrugas .





O limão ajuda a destruir as células dos tecidos das verrugas, porque tem propriedades ácidas.





Com o limão, as verrugas desaparecem dentro de algumas semanas.





O limão também ajuda a destruir o vírus causador das verrugas por causa de seu conteúdo de ácido cítrico.





Vamos aos remédios:





Limão e vinagre





Vinagre, assim como o limão, ajuda a quebrar as células que formam verrugas, porque também é ácido.





Você só precisa misturar quantidades iguais de vinagre e suco de limão.

Em seguida, mergulhe uma bola de algodão na solução e aplique-a nas verrugas.





Cubra com uma bandagem e deixe ficar por uma hora.

Depois disso, remova o curativo e lave a área com água morna.





Em vez do vinagre normal, você também pode usar vinagre de maçã.





Limão e bicarbonato de sódio





As propriedades antissépticas e anti-inflamatórias do bicarbonato de sódio ajudam a combater as verrugas na pele.





Misture um pouco de bicarbonato de sódio com duas colheres (sopa) de suco de limão.





Aplique a mistura nas verrugas e deixe secar por algum tempo.

Depois disso, lave com água morna.





Para obter os resultados desejados, use este remédio duas vezes por dia, pelo menos por algumas semanas.





Limão e alho





O alho ajuda no tratamento de verrugas, combatendo o vírus porque tem propriedades antibacterianas, antifúngicas e antivirais.





Pegue cinco a oito dentes de alho e retire a pele.









Em seguida, esmague-os bem.

Adicione uma colher (sopa) de suco de limão.

Misture os ingredientes bem e aplique imediatamente nas verrugas.

Cubra com uma bandagem.

Deixe ficar por cerca de 20 a 30 minutos.

Depois, lave com água.





Para melhores resultados, repita o tratamento duas vezes por dia.





Importante: ao aplicar limão na pele, evite a exposição ao sol.





(CURA PELA NATUREZA)