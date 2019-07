Dono da OAS, genro do Eunicio Oliveira, sofre infarto ao depor hoje em Curitiba

Empresário é investigado na Operação Lava Jato e foi socorrido pelo Samu.

O herdeiro do Grupo OAS, César Mata Pires Filho, sofreu um infarto na tarde desta segunda-feira (8) durante uma audiência na Justiça Federal de Curitiba (PR). O empresário é genro do ex-senador cearense Eunício Oliveira e está sendo investigado na Operação Lava Jato. Ele chegou a ser preso no final de 2018 e acabou libertado após pagamento de fiança no valor de R$ 28 milhões.





Não há informações sobre o estado de saúde dele. Dados preliminares apontam que Mata Pires Filho foi encaminhado com urgência para atendimento hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O empresário prestava depoimento no momento em que caiu desacordado e bateu a cabeça sobre a mesa.





Com informações Bahia Notícias.