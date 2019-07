Filha de pistoleiro morto é assassinada por matadores de aluguel em Tabuleiro do Norte

Um crime com características de pistolagem foi registrado nesta segunda-feira (15), no Vale do Jaguaribe. A vítima, uma mulher de 31 anos que, supostamente, seria filha de um matador de aluguel daquela região e já falecido. A Polícia investiga o caso.





O assassinato ocorreu por volta de 13h50 quando pistoleiros invadiram uma residência na localidade de Várzea Grande, na zona rural do Município de Tabuleiro do Norte (a 216Km de Fortaleza), e mataram Dayane Bizerra Maia, 31 anos, que foi atingida por vários tiros disparados à queima-roupa.





Os criminosos teriam fugido do local do crime em uma motocicleta. A mulher teve morte imediata. Vizinhos disseram ter ouvido os estampidos logo no começo da tarde, mas não se arriscaram a sair de suas casas temendo serem também mortos pelos atiradores.





Policiais militares foram acionados para atender à ocorrência e realizaram diligências em várias comunidades rurais, mas até agora os pistoleiros não foram encontrados. O corpo de Dayane foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) da cidade de Russas.





De acordo com informações colhidas pela Polícia no local do crime, Dayane seria filha adotiva de um pistoleiro daquela região já falecido, conhecido como Osterne.





Outro caso





Esta foi a segunda mulher assassinada, neste ano, na região do Vale do Jaguaribe, em crime com características de pistolagem. O primeiro caso ocorreu na manhã do dia 29 de maio, na cidade de São João do Jaguaribe (a 220Km de Fortaleza).





A vítima foi a jovem Tatiana Martes Freire, 23 anos, que acabou morta a tiros na porta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município. Na ocasião, ela estava em busca de impetrar uma ação de pagamento de pensão alimentícia.





(Fernando Ribeiro)